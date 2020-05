Corriere di Roma: "Lazio, Inzaghi in campo e rinnovo in vista"

vedi letture

"Inzaghi in campo e rinnovo in vista" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Tra campo e mercato. Mascherina, maglietta e occhiali da sole: Simone Inzaghi ha diretto l’allenamento della Lazio a Formello. Intanto si parla anche del possibile rinnovo con i biancocelesti: il patron Claudio Lotito vuole tenere Inzaghi sino al 2023, offrendo 3 milioni netti a stagione. La firma non dovrebbe tardare.