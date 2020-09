Corriere di Roma: "Lazio, Inzaghi non cambia: a Cagliari con le certezze"

vedi letture

"Lazio, Inzaghi non cambia: a Cagliari con le certezze". Questo il titolo a pagina 14 che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti: "Un po’ per caso, molto per la qualità e la tempistica delle scelte estive, la nuova Lazio è in tutto uguale alla vecchia. Fra tre giorni, quando debutterà in campionato a Cagliari, nessuno si accorgerà che si è passati da una stagione all’altra e che in mezzo c’è stata una sessione di mercato, ormai quasi conclusa: Inzaghi manderà in campo undici calciatori che già facevano parte del gruppo nello scorso campionato".