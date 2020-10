Corriere di Roma: "Lazio, Inzaghi si aggrappa a Parolo"

vedi letture

"Lazio, Inzaghi si aggrappa a Parolo", si legge stamane sul Corriere di Roma. Per come si sono messe le cose, Simone Inzaghi avrebbe quasi bisogno di un altro precampionato. Di tempo per fare esperimenti, però, non ce n’è più: anzi, oggi inizia la settimana che porta all’inizio del primo tour de force. Campionato e Champions in sequenza fino alla prossima sosta (7 partite in tre settimane), senza mezza difesa. Inzaghi, dopo la partita contro l’Inter, aveva lodato l’abnegazione di Marco Parolo, centrale per caso vista l’emergenza, ma probabilmente avrà bisogno ancora di un sacrificio. O forse di più di uno.