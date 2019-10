Pari anche della Lazio a Bologna: Inzaghi toglie Immobile (doppietta) e Correa sbaglia il rigore del 3-2. "Lazio, Inzaghi sotto accusa": così il Corriere di Roma in prima pagina. Il tecnico laziale però si difende: "Ciro sostituito perché era stanco. Correa? Ero fiducioso, in allenamento l’argentino non sbaglia i rigori". Gli applausi però sono tutti per il ritorno in panchina di Mihajlovic.