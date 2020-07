Corriere di Roma: "Lazio ko con la Juve. Inzaghi punisce Lukaku"

"La Lazio finisce ko con la Juve. Inzaghi punisce Lukaku" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, quest'oggi. Finisce 2-1 per la Juventus all'Allianz Stadium. Alla doppietta di Cristiano Ronaldo (un gol su rigore) risponde Immobile, sempre su rigore. Ora i due bomber sono in cima alla classifica dei cannonieri con 30 gol. Lukaku in tribuna per motivi disciplinari.