Corriere di Roma: "Lazio, l’attacco è da inventare, Inzaghi ha due soluzioni"

vedi letture

Problemi in attacco per Simone Inzaghi in vista della sfida con il Milan. "L’attacco è da inventare, Inzaghi ha due soluzioni" scrive il Corriere di Roma, parlando delle squalifiche di Immobile e Caicedo. Due sono le soluzioni contemplate al momento: Milinovic-Savic, per aggiungere peso e centimetri all’attacco; Luis Alberto, per cercare di sfruttare la manovra palla a terra in coppia con il Tucu Correa contro la pesante difesa milanista.