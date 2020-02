vedi letture

Corriere di Roma: "Lazio, l’avvio è folgorante: club top nei primi 15' "

"Lazio, l’avvio è folgorante: squadra top nei primi 15’". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica a pagina 12 alla squadra di Simone Inzaghi analizzando alcune caratteristiche dei biancocelesti: "Più gol segnati in A e meno subiti nella fase iniziale delle gare. A guardare l’atteggiamento della squadra di Simone Inzaghi quando comincia le partite, cioè nel momento in cui potrebbe essere più distratta, la risposta è: zero, non è diventata affatto sbruffona, superficiale, troppo sicura di sé. Il contrario, semmai. Perché i biancocelesti scendono in campo sempre concentrati, diremmo avvelenati. E spesso passano in vantaggio subito".