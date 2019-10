© foto di Mattia Verdorale

"Lazio, la rimonta salva l'Europa". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Roma che dedica la sua prima pagina al successo dei biancocelesti ieri sera contro il Rennes in Europa League: "Due prodezze di Milinkovic-Savic e di Immobile regalano alla Lazio un importantissimo successo in rimonta: ieri contro i francesi del Rennes all'Olimpico, nel secondo turno della fase a gironi di Europa League, la squadra di Inzaghi è riuscita a ribaltare la partita dopo avere subito lo svantaggio all'inizio del secondo tempo. Con questi tre punti la Lazio si è rimessa in carreggiata".