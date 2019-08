© foto di WilMan

Un bel guaio in casa Lazio: "Lazzari, frattura alla mano. Derby a rischio". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Roma dopo l'amichevole con la Primavera che ha portato in dote, ai biancocelesti, l'infortunio di uno degli acquisti più attesi del mercato estivo. All'interno si legge: "Lazzari, mano fratturata. La Lazio parte ad handicap. Risultati e gioco consolano Inzaghi preoccupato per gli infortuni".