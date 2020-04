Corriere di Roma: "Lazio, Lotito non abbandona il piano Scudetto"

vedi letture

Allenamenti rinviati, ma c’è ottimismo sulla ripartenza a giugno. "Lazio, Lotito non abbandona il piano Scudetto" scrive il Corriere di Roma in prima pagina, quest'oggi. Il piano Scudetto è solo rimandato. Nel caso in cui dovesse arrivare il via libera per la ripresa degli allenamenti dopo il 13 aprile, Lotito sarebbe pronto a mandare subito in campo i suoi giocatori. Anche per sfruttare il vantaggio di non avere spedito all’estero gli stranieri, al contrario di Juve e Inter.