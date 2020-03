Corriere di Roma: "Lazio, Lotito non sente ragioni. Lunedì squadra in campo"

Il Corriere di Roma titola oggi in taglio alto: "Lazio, Lotito non sente ragioni. Lunedì squadra in campo". La Lazio vuole ricominciare ad allenarsi il prima possibile. L’ultimo decreto emesso dal governo lo consente, l’obiettivo di Lotito è quello di evitare che i biancocelesti perdano completamente la condizione atletica in vista della ripresa dell’attività. Non a caso il club romano ha comunicato che i giocatori si ritroveranno al centro sportivo di Formello lunedì prossimo. Sono state studiate anche le modalità per la ripresa del lavoro sul campo, in modo da permettere ai calciatori di non correre rischi: gli allenamenti si svolgeranno a gruppi estremamente ristretti, al massimo di tre elementi, e ciascuno sarà seguito da un fisioterapista; gli ambienti del centro sportivo di Formello saranno sanificati con grandissima cura; negli spogliatoi ci saranno gli spazi necessari affinché non ci siano contatti ravvicinati tra gli atleti sfruttando anche gli stanzoni riservati a Primavera e Allievi. Poi, a fine seduta, tutti a casa e appuntamento al giorno successivo.