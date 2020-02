"Luis Alberto, magie per crederci ancora": così il Corriere di Roma in prima pagina, sulla Lazio. Dopo lo 0-0 nel recupero contro l'Hellas, è fallita l'operazione sorpasso e secondo posto ma la Lazio ci crede ancora. Il pari dell'Olimpico, a parte la delusione, ha ribadito con forza che quando Luis Alberto è ispirato e funziona, tutta la Lazio si trasforma. Anche per questo la squadra biancoceleste non abbandona il sogno scudetto.