Corriere di Roma: "Lazio, Lulic fa la storia: il capitano non tradisce"

"Lulic fa la storia: il capitano non tradisce mai": così il Corriere di Roma in prima pagina. Dopo lo storico gol che ha regalato alla Lazio la Coppa Italia contro la Roma nel 2013, ha realizzato la rete della svolta nella sfida con la Juventus valida per la Supercoppa italiana. Da Lulic 71 (per il minuto del gol in Coppa) a Lulic 73 (per il gol in Supercoppa) è un attimo.