Corriere di Roma: "Lazio, Lulic sotto i ferri"

Il Corriere di Roma oggi in edicola titola: "Lazio. Lulic sotto i ferri". "Ha una caviglia che non sembra una caviglia", Inzaghi aveva visto l’articolazione di Lulic, ne era rimasto colpito e, alla vigilia della gara di Parma, aveva lanciato l’allarme. Nel pomeriggio di ieri quella caviglia che pareva un pallone, la sinistra del capitano della Lazio, è stata sottoposta a un intervento in artroscopia alla clinica Paideia: l’operazione, eseguita dai dottori Rodia e Monachino, si è resa necessaria per rimediare a una situazione diventata insostenibile ed è «tecnicamente riuscita», come spiega la società.