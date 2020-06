Corriere di Roma: "Lazio, Lulic: stagione a rischio. Milinkovic, c'è anche lo United"

Mercato e infortuni tengono banco in casa biancoceleste. E sul club guidato da mister Inzaghi, il Corriere di Roma, nelle pagine interne dell'edizione attualmente in edicola, titola in questo modo: "Lazio, Milinkovic-Savic pronto per l’Atalanta. Lulic, stagione a rischio. Il capitano è rientrato ieri, dubbi sulla sua ripresa. Sul serbo anche il Manchester United"