E' alta tensione in casa Lazio, lo scrive il Corriere di Roma nella sezione sportiva. "Mai una partenza così negativa per Simone Inzaghi". La Lazio è precipitata in cinque giorni dall’euforia per la bella partenza in campionato al nervosismo, alle polemiche, alle frizioni interne. Colpa delle sconfitte identiche con Spal e Cluj. Nel mirino del club anche i giocatori come Milinkovic-Savic e Correa: rinnovo rinviato?