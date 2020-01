"Lazio, marcia record grazie a Immobile": così il Corriere di Roma in prima pagina. Spazio alla vittoria in rimonta della Lazio, l'ennesima della stagione oltre il 90'. Nono successo consecutivo per gli uomini di Simone Inzaghi. La Lazio passa a Brescia ancora nei minuti di recupero grazie a una doppietta del solito Ciro Immobile (19 gol in campionato, 107 totali con la maglia biancoceleste, a -1 da Giordano) e consolida il terzo posto.