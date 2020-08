Corriere di Roma: "Lazio, Milinkovic-Savic e la prima estate senza voci di mercato"

Per la prima volta da quando è a Roma Milinkovic-Savic sta attraversando un'estate senza essere al centro di numerose voci di mercato, così il Corriere di Roma titola: "Milinkovic-Savic e la prima estate senza voci di mercato". Sembra quasi strano pensare a un’estate senza voci di mercato su Sergej Milinkovic-Savic. Saranno i tempi stretti, sarà che le due squadre che più ci si erano avvicinate negli anni scorsi (Psg e Manchester United) sono ancora in corsa nelle rispettive coppe europee, sarà che la Juventus ha altro a cui pensare, sarà che la Lazio ha finalmente raggiunto l’obiettivo che si era prefissata: fatto sta che il Sergente può sfruttare questo stato di calma apparente per rilassarsi e pensare alla nuova stagione, sempre in biancoceleste.