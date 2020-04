Corriere di Roma: "Lazio, Milinkovic Savic e Luis Alberto: le stelle non si muovono"

"Milinkovic Savic e Luis Alberto: le stelle non si muovono", titola il Corriere di Roma nella sezione sportiva. "Il valore dei diritti alle prestazioni dei calciatori non dovrebbe risentire in modo significativo della crisi sanitaria", diceva Claudio Lotito. Sono soprattutto due i calciatori ai quali Lotito ha pensato scrivendo quelle righe: Milinkovic-Savic e Luis Alberto, i gioielli più preziosi dell’organico. Potrebbero rientrare nell’elenco anche Immobile e Correa, che però hanno caratteristiche differenti: Ciro piace al Napoli ma non è più giovane e sia lui che la Lazio vogliono andare avanti assieme (non è escluso che si arrivi a un rinnovo di contratto); il «Tucu» ha una clausola rescissoria di 70 milioni, perciò se qualcuno intende prenderlo deve arrivare a quella cifra.