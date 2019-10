Corriere di Roma: "Lazio, Milinkovic torna ad incantare"

© foto di stefano tedeschi

"Milinkovic torna a incantare. Gol, assist e la Lazio rinasce", titola così l'edizione odierna del Corriere di Roma. "Un Milinkovic-Savic così non si era mai visto. Non alla Lazio, dov’è arrivato nel 2015: è il suo quinto campionato, ha segnato un gol e si è inventato 3 assist, è la sua migliore partenza di sempre. Contro il Genoa ha addirittura incantato. La prima rete è tutta sua: ha recuperato palla a metà campo, ha avviato l’azione, è andato a concluderla. Ha impreziosito la partita con giocate deliziose, a momenti è sembrato esibirsi in surplace" , prosegue il quotidiano.