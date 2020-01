© foto di WilMan

"Lazio-Napoli e Roma-Juve, allarme ultrà di ventiquattr'ore: zona Olimpico blindato. Il piano sicurezza della Questura: schierati tremila uomini". Così il Corriere di Roma, in prima pagina, spiega come sarà la Capitale in vista dei big match del weekend. E all'interno titola così: "Olimpico, tutta la zona blindata. Due gare in 24 ore, 3.000 agenti. Oggi Lazio-Napoli, domani sera Roma-Juve: chiusure e disagi".