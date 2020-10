Corriere di Roma: "Lazio, nessuna sorpresa. Immobile rischio stangata"

vedi letture

"Lazio, nessuna sorpresa. Immobile rischio stangata", si legge stamane sul Corriere di Roma. Il mercato della Lazio si è chiuso senza sorprese né acuti, come previsto. Nell’ultimo giorno di trattative i biancocelesti hanno ufficializzato l’arrivo di Hoedt e hanno provato a liberarsi di qualche giocatore fuori dai programmi del tecnico e del club. È rimasto deluso chi si aspettava un nuovo arrivo in difesa, magari sulla spinta degli infortuni che hanno falcidiato la retroguardia biancoceleste nelle ultime settimane e anche nella gara di domenica contro l’Inter. C’è attesa per le decisioni del giudice sportivo su Immobile, espulso per la manata a Vidal: rischia 3 giornate di squalifica, la Lazio è pronta al ricorso.