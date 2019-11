"Immobile e Correa nella storia: nessuno come loro dopo 12 gare": così il Corriere di Roma in prima pagina. I due attaccanti formano la coppia più prolifica del campionato con 20 gol all'attivo (14 l'italiano, 6 l'argentino). Immobile e Correa non sono solo la coppia-gol migliore nei 5 campionati top europei del 2019-20, a +1 su Lewandowsky-Gnabry del Bayern Monaco, ma con le 20 reti segnate nelle prime 12 giornate sono in testa alla classifica (parziale) di novant’anni biancocelesti. Precedente record in A nel ‘42-43 (17, Piola-Koenig).