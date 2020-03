Corriere di Roma: "Lazio, no a Euro 2020, sì ai campionati"

"Lazio, no a Euro 2020, sì ai campionati". Questo il titolo in prima pagina in taglio basso che il Corriere di Roma dedica ai biancocelesti: "La Uefa ha deciso: gli Europei del 2020, che dovevano iniziare proprio a Roma il 12 giugno, sono spostati di un anno, al 2021. La priorità è cercare di concludere i campionati nazionali, anche per avere le partecipanti alle prossime Champions e Europa League. Un decisione che rafforza la speranza della Lazio di potersi giocare lo scudetto con Juve e Inter, in una volata da inizio maggio a fine giugno. Allo studio una mini-preparazione".