© foto di stefano tedeschi

Titolo in prima pagina sul Corriere di Roma dedicato alla Lazio: "Ora tutto è possibile". Festa grande a Fiumicino, con oltre mille tifosi, per accogliere la Lazio di ritorno dall’Arabia Saudita con la Supercoppa Italiana. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto per la seconda volta la Juventus, dopo averlo già fatto in campionato, e ha acceso i sogni della tifoseria ma anche dei dirigenti biancocelesti. «Adesso nessun traguardo ci è precluso», ha detto Claudio Lotito, che ha conquistato il sesto trofeo della sua presidenza.