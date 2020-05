Corriere di Roma: "Lazio, per l'attacco l'obiettivo è Suarez"

vedi letture

"Lazio, per l'attacco l'obiettivo è Suarez. Ma il Watford chiede 20 milioni", titola il Corriere di Roma oggi in edicola. La Lazio sta lavorando per affiancare a Immobile e Caicedo un’altra prima punta forte: la qualificazione alla Champions League è pressoché sicura (anche in caso di playoff questi non dovrebbero essere allargati a più di quattro squadre), di conseguenza c’è bisogno di potenziare il reparto offensivo. Il colpo grosso sarebbe Luis Suarez, che non è l’uruguaiano del Barcellona ma il colombiano attualmente al Saragozza. Ha 22 anni e in Spagna sta facendo bene, tanto da avere attirato le attenzioni di diversi club di spessore. Alla fine della stagione tornerà per fine prestito al Watford, la società inglese di proprietà della famiglia Pozzo. Il mercato della Premier è particolarmente caro, cosicché diventa difficile pensare di portarlo via ai Pozzo per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.