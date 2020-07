Corriere di Roma: "Lazio, piccolo punto. Spezzata la serie negativa"

vedi letture

"Lazio, piccolo punto. La Lazio a Udine spezza la serie no e la difesa stavolta non prende gol" scrive il Corriere di Roma quest'oggi. Inviolata la porta di Strakosha per la prima volta dalla ripresa del campionato. Finisce 0-0 sul campo dell'Udinese. Palo di De Paul in pieno recupero. Inevitabile riavvolgere il nastro: Juventus-Lazio di lunedì prossimo sarebbe stata la partita dell’anno: erano distanti un punto, ora i punti sono otto.