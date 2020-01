© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma titola oggi sulla Lazio, che ha steso la Cremonese in Coppa Italia: "Lazio, poker facile in Coppa". Tutto secondo copione. La Lazio ha vinto, ha archiviato la pratica Cremonese in meno di mezzora, ha passato il turno (affronterà il Napoli nei quarti di finale in trasferta nell’ultima settimana di gennaio, data e ora verranno definite nei prossimi giorni), ha fatto riposare i big e dato minuti a chi non è abituato a giocare.