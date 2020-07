Corriere di Roma: "Lazio, quarto posto blindato. Immobile stacca Ronaldo"

"Lazio, quarto posto blindato. Immobile stacca Ronaldo". Questo il titolo in prima pagina sul Corriere di Roma dedicato alla vittoria dei biancocelesti sul Cagliari: "La Lazio torna alla vittoria contro il Cagliari all’Olimpico (2-1) e blinda il quarto posto in classifica, che le vale un posto in Champions l’anno prossimo. Successo in rimonta per i biancocelesti grazie a Milinkovic-Savic e Immobile, che torna re dei bomber in solitario (31 gol)".