Corriere di Roma: "Lazio, rabbia e stupore: 'Così il sistema va in tilt'"

vedi letture

"Lazio, rabbia e stupore: 'Così il sistema va in tilt'" scrive il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva, a pagina 12. La Lazio era pronta per ripartire: in settimana i calciatori sarebbero stati sottoposti ai tamponi e ai test seriologici ma gli allenamenti potranno riprendere dal 18 maggio, non dal 4. L'idea di rimanere altre tre settimane senza potersi allenare è una mazzata anche dal punto di vista psicologico.