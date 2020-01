© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma titola oggi sulla Lazio: "Ruggini dopo il derby". A confortare la Lazio in queste ore è la situazione di Joaquin Correa, attorno al quale c’era un po’ di ansia in attesa di verificare l’entità dell’infortunio al polpaccio sinistro rimediato nel derby. Non è stata una ricaduta, ma un problema al gemello, verificatosi in un punto differente rispetto al fastidio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. Non si tratta comunque di un guaio grave. Inzaghi ha qualche altro problema da affrontare in avanti. Luis Alberto non sta bene e per di più si è reso protagonista di una brutta reazione al momento della sostituzione nel corso della gara con la Roma. Sarà multato, ma è difficile ipotizzare che venga anche punito con un’esclusione per motivi comportamentali come accaduto a Immobile in occasione della gara d’andata con l’Inter.