Corriere di Roma: "Lazio, scudetto e famiglia: la stagione magica di Inzaghi"

L'edizione odierna del Corriere di Roma pone l'accento sulla stagione di Simone Inzaghi, titolando: "Lazio, scudetto e famiglia: la stagione magica di Inzaghi". È l’anno di Simone Inzaghi. A maggio 2019, prima della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, era un allenatore in bilico e con un contratto da discutere, magari da risolvere; oggi lotta per lo scudetto ed è seguito e ambìto da alcuni dei maggiori club europei. In Spagna raccontano che il Barcellona non lo perde d’occhio, in Francia parlano addirittura di un incontro con Leonardo che lo vorrebbe al Paris Saint-Germain. E anche la Juventus lo apprezza, gradimento rinnovato dopo i contatti dell’estate scorsa. Inzaghi non si distrae, sta scrivendo la storia e non ha alcuna intenzione di creare turbative al percorso della Lazio pensando a vicende personali. Della sua situazione parlerà con Lotito e Tare alla fine della stagione: ha ancora un anno di contratto, vuole rimanere, ma la sua posizione professionale è chiaramente cambiata rispetto a un anno fa.