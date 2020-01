"Lazio senza fine, il cuore oltre il 90’": questo il titolo del Corriere di Roma, in prima pagina, dedicato alla formazione di Simone Inzaghi. I biancocelesti vincono spesso nel recupero, chiamatela 'zona Lazio': 6 gol segnati oltre il 90’, nei minuti di recupero, e 8 punti in più conquistati (contro Atalanta, Sassuolo, Cagliari e Brescia) nelle ultime 10 partite di campionato. Correa è in dubbio per la prossima sfida con il Napoli.