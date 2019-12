Corriere di Roma: "Lazio, sperare non costa nulla"

Sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio anche per il calcio. "Lazio, sperare non costa nulla" scrive a fondo pagina il quotidiano romano. Oggi in campo la Lazio, a Rennes. Anche una vittoria, infatti, stasera contro i francesi del Rennes (ore 21) potrebbe non bastare per passare il turno: tutto dipende da Celtic-Cluj. E Inzaghi lascia fuori 4 titolari.