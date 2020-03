Corriere di Roma: "Lazio, Strakosha e un volo senza fine: battuti gli scettici"

"Strakosha, un volo senza fine: i suoi numeri battono pure gli scettici": così il Corriere di Roma su Strakosha. L'albanese nella top ten dei portieri, scavalcato anche Bob Lovati. Thomas ha collezionato 154 presenze con la Lazio: 120 partite in serie A, 14 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa e 18 in Europa League. Alla fine del campionato, se e quando si riprenderà, mancano 16 partite: quelle che servono all’albanese per scavalcare anche Blason e agganciare il leggendario Sentimenti IV.