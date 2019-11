"Immobile a quota 100. Biancocelesti, tabù spezzato dopo 30 anni": così il Corriere di Roma in prima pagina. Spazio dedicato al successo della Lazio in casa del Milan. Dopo 30 anni esatti la Lazio batte il Milan a San Siro in campionato: 2-1 il risultato ottenuto grazie alle prodezze di Ciro Immobile, che ha raggiunto così quota 100 gol complessivi con la maglia biancoceleste, e nel finale di Correa. La Lazio ora è quarta con Atalanta e Cagliari.