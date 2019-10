Corriere di Roma: "Lazio, tensione Inzaghi-Lotito"

"Lazio, si alza la pressione: le critiche di Lotito non sono piaciute a Inzaghi": scrive così il Corriere di Roma all'interno della sua sezione sportiva. Lotito ha alzato la tensione e la Lazio avverte la pressione del presidente. La partita contro l’Atalanta, domenica prossima alle 15, già molto importante in chiave Champions League, diventa uno snodo cruciale anche per i rapporti interni.