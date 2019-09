Corriere di Roma: "Lazio, tensione tra Inzaghi e Milinkovic-Savic"

Acque agitate in casa Lazio dopo il ko in casa della SPAL e la decisione di Inzaghi di non schierare i reduci dalle Nazionali. "Lazio, tensione tra Inzaghi e Milinkovic-Savic" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. Summit a Formello dopo la sconfitta di Ferrara. A Inzaghi non è piaciuto l'atteggiamento, a Milinkovic non è piaciuta l'esclusione: come è possibile che non giochi solo perché cinque giorni prima sono rimasto in campo un’ora e un quarto con la mia nazionale? Tra gli scontenti anche Lotito.