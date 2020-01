Il Corriere di Roma dedica un box a fondo pagina sulla Lazio e sulla prossima sfida in casa del Brescia. "Lazio, un’invasione dei tifosi a Brescia" scrive il quotidiano romano. Domani la Lazio aprirà il 2020 con la trasferta di Brescia e sarà seguita da una vera invasione biancoceleste: sono andati a ruba i 1.000 biglietti per il settore ospiti, ma altrettanti saranno i tifosi che, grazie alla vendita libera, si sono accaparrati tagliandi per altri settori.