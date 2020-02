vedi letture

Corriere di Roma: "Lazio, un rullo. Sbanca Marassi e torna a -1 dalla Juve"

Il Corriere di Roma dedica un titolo in prima pagina alla vittoria della Lazio in casa del Genoa. "Biancocelesti, un rullo. Sbancano Marassi e tornano a -1 dalla Juve". Successo per 2-3 al Ferraris firmato Marusic, Immobile e Cataldi. La formazione allenata da Simone Inzaghi continua a inseguire la Juventus, vittoriosa sabato in casa della SPAL: la Lazio torna a un solo punto di distacco dalla Juve.