Corriere di Roma: "Lazio, una notte che brucia. Strakosha disastroso e l’Atalanta rimonta"

"Lazio, una notte che brucia. Strakosha disastroso e l’Atalanta rimonta (3-2)". Non va giù per il sottile il Corriere di Roma che, in prima pagina, si occupa del ko laziale in casa dell'Atalanta. Ko amaro contro l’Atalanta, l’ultima sconfitta in campionato risaliva a settembre. Quella che il 19 ottobre era stata la sliding door in positivo della stagione, il 24 giugno è un’altra porta scorrevole, stavolta sbattuta in faccia ai sogni della Lazio.