"La Lazio scalda tutte le armi: Jony e Vavro reclamano un posto": così il Corriere di Roma sulla Lazio. I nuovi acquisti sono pronti a sgomitare per 'rubare' un posto nella formazione titolare. La Lazio ha cominciato la stagione in modo quasi perfetto, ma Inzaghi non ha ancora usato tutte le sue armi. Ma non solo Jony e Vavro. Anche i 'vecchi' Caicedo e Cataldi sono in lista d'attesa.