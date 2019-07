© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sulla prima pagina del Corriere di Roma, in alto, si parla anche di sport, con spazio per entrambe le squadre romane. Per quanto riguarda la Lazio: "Futuro Milinkovic: vertice tra Lotito, Tare e il manager". Dal futuro del serbo dipenderà buona parte delle strategie di mercato dei biancocelesti.

I giallorossi - Spazio anche alla Roma, sempre in taglio alto. Fonseca è in campo, poi a Firenze incontrerà Pallotta e Baldini per definire le prossime strategie. Sul mercato è vicino Mancini dell'Atalanta.