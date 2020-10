Corriere di Roma: "Lazzari torna a casa: la Lazio paga il conto azzurro"

"Lazzari torna a casa: la Lazio paga il conto azzurro". Titola così a pagina 10 il Corriere di Roma sull'infortunio rimediato dall'esterno biancoceleste in Nazionale: "L’ultimo schiaffo per la Lazio è arrivato dal ritiro azzurro della nazionale: si è fermato anche Manuel Lazzari. Nell’allenamento di ieri mattina a Danzica - dopo lo 0-0 di Nations League contro la Polonia in cui il difensore non ha giocato - Lazzari ha avvertito un dolore al flessore e si è fermato. Il commissario tecnico Roberto Mancini lo ha così rimandato a casa, ritenendolo indisponibile per la gara di domani (sempre per la Nations League) contro l’Olanda".