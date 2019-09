Corriere di Roma: "Le Nazionali esaltano i laziali"

"Da Berisha a Vavro: le Nazionali esaltano i laziali": scrive così il Corriere di Roma in prima pagina. Il più felice tra i felici è Valon Berisha, il quale sembra rinato e torna rigenerato dagli impegni con il Kosovo. Bene anche gli italiani Immobile e Acerbi: il primo in gol con l'Italia, il secondo titolare in Finlandia, può recitare un ruolo importante dopo l'infortunio di Chiellini. Milinkovic-Savic è stato protagonista della rinascita serba in Lussemburgo. Sorrisi anche per Vavro, reduce da una bella vittoria in Ungheria con la Slovacchia.