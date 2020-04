Corriere di Roma, Leiva: "Dovevo fermarmi ma presto di nuovo al top"

vedi letture

Il Corriere di Roma dedica spazio in prima pagina alla Lazio e a Lucas Leiva. "Dovevo fermarmi ma presto di nuovo al top": parole del centrocampista brasiliano, reduce da un intervento per un problema al ginocchio. "Ho avuto questo momento di fermata per riparare qualcosa che non mi aiutava più. Ora inizio la seconda fase che consiste nel dare al corpo la massima condizione per ripartire con la massima forza. La pace dello spirito aiuterà il corpo a rispondere nel modo migliore durante il processo di riabilitazione. Torno tra un po’" le sue parole sui social.