Corriere di Roma: "Lotito, 63 anni di battaglie per la Lazio"

"Lotito, 63 anni di battaglie per la Lazio". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in edicola stamani: "Spesso criticato, a volte preso in giro, sempre combattivo. Claudio Lotito, presidente della Lazio dal luglio 2004, compie oggi 63 anni. Durante la sua gestione la Lazio ha conquistato sei trofei (tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane), vincendo il doppio della Roma nello stesso lasso di tempo. L’ultima battaglia è cercare di far ripartire il campionato per contendere lo scudetto alla Juventus: i biancocelesti sono a -1 dalla capolista con 12 partite da giocare".