Corriere di Roma: "Lotito, doccia fredda: in campo a maggio"

Brutte notizie in casa Lazio, come si legge nel taglio basso della prima pagina del Corriere di Roma oggi in edicola: "Lotito, doccia fredda: in campo a maggio. Inutili le pressioni del patron biancoceleste per far ripartire subito l’attività agonistica". Nelle pagine interne la titolazione è la seguente: "La sconfitta di Lotito: in campo solo a maggio".