Corriere di Roma: "Lotito, il calcio ora si allinea"

vedi letture

Sono state settimane di scontri e di botta e risposta, con il presidente della Lazio Lotito in prima linea sul fronte della ripresa. Oggi il Corriere di Roma titola: "Lotito, il calcio ora si allinea". I 20 club di serie A si allineano a Lotito, dopo le feroci polemiche delle settima scorse ed in modo unanime votano la ripartenza. L’intesa col patron della Lazio è però dovuta a motivi di interesse: i soldi dei diritti televisivi. Polemiche per Leiva a Formello, dove il brasiliano si è recato per fare l riabilitazione.