Corriere di Roma: "Lotito insiste: Kumbulla a tutti i costi"

Taglio basso di prima pagina del Corriere di Roma dedicato al mercato della Lazio: "Lotito insiste: Kumbulla a tutti i costi". Non solo l’attacco e David Silva: anche la difesa della Lazio va adeguatamente rinforzata in chiave Champions, e così la società biancoceleste è tonata con forza alla carica per Marash Kumbulla, ventenne gioiello albanese del Verona per il quale si è quasi scatenata un’asta. Kumbulla infatti piace molto anche all’Inter ma è in cima alla lista dei desideri di Inzaghi e del ds laziale (e connazionale) Tare. Al Verona offerti, oltre ai soldi, André Anderson e Palombi.